Muestreo, clave para frenar casos por Covid-19: Salud Coahuila

“Realizamos mil muestras de biología molecular entre la población, de las cuales 100 fueron efectuadas en Gómez Palacio, Durango”, dijo.



“Pero además de hacerlas donde ya había habido un brote, también tomaron en cuenta un mapa donde la población ha presentado más contagios”.

“Y ese estado es muy importante detectarlo, porque el paciente puede ser candidato a donar plasma”, explicó.

“Y más cuando la Región Lagunera está en su punto más alto en este momento, cuando se están reportando muchos casos positivos del nuevo coronavirus sars-cov-2”.

“Al 80 por ciento de pacientes han recibido asesoría domiciliaria porque no van a requerir atención médica. Ellos en 14 días se van a curar. Tenemos el 60 por ciento de los pacientes curados en Coahuila”, anunció.



“Un 20 por ciento requerirá hospitalización, de esa cantidad, el 15 por ciento no será grave y 5 por ciento necesitará cuidados especiales. Y sólo un 2.5 por ciento puede ser muy grave y puede ser mortal, por tanto no hay que tomarlo a la ligera”.

