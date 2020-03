Mueve Coronavirus agenda Runner en Saltillo

Escuchar Nota

“Estamos reagendando, no solo la cuestión de la carrera, también en producción de medallas, playeras, habíamos cerrado finales marzo y de abril con muchas carrera para esas fechas.

“Se habla con organizadores, se les externa que regresamos el 20 de abril, sin embargo, no hay seguridad de que para esa fecha se reanude, estamos recomendando que empiecen a dar fechas en julio, no tan cerca de la contingencia, porque vamos a trabajar a marchas forzadas y hay que hacer una cuestión de logística, es necesario que haya tiempo para que puedan inscribirse y los atletas entrenen”, comentó Astrid.

“Se nos va multiplicar el trabajo, porque lo que no se lleve a cabo se va empalmar en otros municipios, estados, debemos dividirnos mucho el trabajo para poder cubrir todos los eventos dentro y fuera y cuidar la integridad del corredor y del personal”.

Ante la contingencia sanitaria por la que atraviesa la entidad, autoridades optaron por cancelar hasta nuevo aviso, la empresa organizadora más importante de la región, se vio obligada posponer todas las competencias atléticas a partir del pasado 16 de marzo hasta futuras fechas, contemplando será hasta junio o julio cuando se reanuden, aproximadamente., indicó que se están preparando para reagendar todas las carreras sin excepción, para no quedar mal ante empresarios y atletas cumpliendo con compromisos.Desde el miércoles pasado se optó porque en las instalaciones deo hubiera personal y se trabajara desde casa, se organizó un rol y solamente una persona acude a las oficinas a contestar el teléfono por cuestiones de atletas y empresarios que desean saber qué pasará con sus carreras. En total son 18 empleados que dependen de esta empresa directamente.Sin embargo, para hacer sentir a su personal que es parte de la familia, recibirá su sueldo sin ningún problema, pues desde diciembre se cuenta con los recursos necesarios para el pago de nómina de al menos seis meses por alguna emergencia como la de ahora y ante eso está previsto apoyarlos gracias a la administración deNo es la única empresa en verse perjudicada, atrás de ellos hay otras como las que confeccionan las playeras, medallas, números, entre otros insumos, por lo que sabe será muy duro levantarse, aunque saben será posible con el paso del tiempo.Y todo será dependiendo de cómo logren sacar adelante todas las carreras postergadas, en donde hay un rol para no empalmar con otras de importancia y los atletas no asistan.De entre las carreras importantes que quedaron pendientes se encuentran la 15K, que por 45 años consecutivos se realiza antes de la, pero ante esta contingencia se posterga, hay otras fuera deque también quedan en el aire y con todas se debe cumplir.Ante este panorama, necesitaran redoblar esfuerzos y personal, pues unas competencias son en Laredo, Múzquiz, entre otras entidades.