¡Mueven Semis de Concacaf a junio!

Ciudad de México.- Las finales de la Liga de Naciones de la Concacaf se han movido de fecha otra vez.



El Final Four, que enfrentaría a México contra Costa Rica y Honduras frente a Estados Unidos se jugarán ahora en junio del 2021, cuando se habían movido en la última reunión, para marzo.



“La Confederación ahora puede confirmar que las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf (CNL), programadas previamente para Marzo de 2021, se llevará a cabo en junio de 2021.



Los cuatro ganadores de los grupos de la Liga A (Costa Rica, Honduras, México y EE. UU.), se clasificaron para las primeras finales que originalmente estaban programadas para junio de 2020, pero fueron suspendidas debido a la situación de salud pública.



Los enfrentamientos para este formato de los cuatro finalistas fueron determinados por el desempeño en la fase de grupos y verán a Estados Unidos vs Honduras y México vs Costa Rica en las Semifinales, antes de una Final para coronar al primer Campeón de la CNL y un partido en tercer lugar. Este evento se llevará a cabo en una ubicación centralizada en los Estados Unidos en junio de 2021.