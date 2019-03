Mujer ahogó a su hija de 3 años para vengarse de su esposo

Una exmaestra fue encarcelada de por vida luego de matar a su hija de tres años, ahogando a la pequeña en el baño todo porque su matrimonio se terminó.Claire Colebourn, de 36 años, dijo a los oficiales que su hija había protestado confundida y dijo: "No quiero una momia para el baño, no quiero un baño", escuchó un tribunal.Pero la madre le confesó a la policía: "Ahogué a mi propia hija. Ahogué a mi propia hija".Colebourn había planeado terminar con la vida de Bethan, poner una alarma para "llevar a cabo el acto" y alterar su voluntad al día siguiente, según el tribunal.Fue declarada culpable de asesinato el viernes después de que un jurado emitió un veredicto unánime en menos de tres horas en Winchester Crown Court.La corte escuchó a Colebourn tocar el "fondo de la roca" después de que su esposo Michael, que estaba en pleno vuelo, terminó su relación de 16 años.Despertó a su hija Bethan en su casa en Fordingbridge, Hampshire, en las primeras horas del 19 de octubre de 2017, la llevó al baño y mantuvo su cuerpo bajo el agua.Colebourn posteriormente hizo múltiples intentos de suicidio.La ex maestra de biología fue descubierta por su madre aproximadamente 14 horas después en un coma diabético.El jurado escuchó que Colebourn había dicho 'antes de empujarla, le dije que la amaba. Me perseguirá por el resto de mi vida"Hoy Colebourn ha sido condenada a un mínimo de 18 años.El padre de Bethan ha emitido una declaración emocional que dice "la única cosa en mi vida que me dio un propósito se ha ido" a las "manos de la otra persona que debería haberla mantenido a salvo".Colebourn, vestida con una chaqueta negra y gafas, se frotó las sienes con las manos, negó con la cabeza y miró el suelo mientras los detalles de sus crímenes se detallaban en la corte.Ella no reaccionó cuando le dieron la sentencia esta mañana.La Sra. Justice Johannah Cutts le dijo a Colebourn de 36 años: "Ella (Bethan) era claramente una niña hermosa y llena de vida."Ella tenía todo por lo que vivir."Eras su madre, eras responsable de su cuidado y de su bienestar".Después de la sentencia, el padre de Bethan, Michael Colebourn, dijo: "No hay palabras para describir los últimos 18 meses. Lo único en mi vida que me dio un propósito se ha ido."A mi hermosa hija me la han quitado de una manera tan fría e insensible a las manos de la otra persona que debería haberla protegido y haberla mantenido a salvo."La pérdida de Bethan ha tenido un gran impacto en muchas personas: la familia, los amigos y todo lo que la conocía. Era una niña tan especial que traía tanta alegría a sus vidas"."A lo largo del juicio penal, yo y todos los que amamos a Bethan hemos tenido que soportar la angustia de escuchar sus últimos momentos."También he tenido que sufrir interminables acusaciones infundadas y mentiras contra mí sin oportunidad de responder."Extraño desesperadamente ser un padre; nos divertiríamos tanto juntos; la risa de Bethan era contagiosa y su energía infinita. No pasa ni un segundo en el día que no piense en ella"Bethan era mi mundo y ser su papá me hizo sentir muy orgulloso. La extraño mucho."Colebourn no reaccionó cuando los jurados emitieron su veredicto de culpabilidad el 15 de marzo.Inicialmente había negado todo recuerdo del incidente, pero luego recordó cómo Bethan accedió a bañarse en medio de la noche.Colebourn le dijo a la policía: "Lamentablemente, mi pequeña niña confió en mí por completo".Ella admitió que mató a Bethan, pero dijo que solo quería "salvarla" del padre de la niña. Sin embargo, los jurados rechazaron su cuenta.La fiscal dijo que poco más de un mes antes de la muerte de Bethan, sus padres se habían separado y el señor Colebourn se había mudado.La señorita Maylin dijo que después de su arresto, la mamá le dijo al personal médico que había intentado suicidarse el día anterior.El fiscal dijo que un médico describió que ella estaba "tan emocionada cuando discutió el hecho de que Michael Colebourn la había dejado a ella, que su hija y su padre habían hecho lo mismo con su madre".Más tarde escribió en una carta interceptada en un hospital en el que se alojaba: "En mis ojos la salvé, todo en esos días es un borrón".Y ella le dijo a la policía: "Soy responsable de la muerte de Bethan porque ella se ahogó y yo soy responsable de ello."Bethan se ahogó porque yo estaba allí, la sostuve bajo el agua".Un portavoz de NSPCC dijo: “Las acciones crueles de Colebourn no solo le robaron a Bethan su joven vida, sino también a su familia la posibilidad de verla crecer.“Los niños pequeños dependen totalmente de sus padres, confían en ellos de forma implícita y los buscan en busca de amor y protección.“Todos tenemos la responsabilidad de cuidar el bienestar de los niños. Informar cualquier inquietud a tiempo podría potencialmente salvar la vida de un niño".