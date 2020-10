Mujer baja de auto tras discusión con acompañante y muere arrollada

Escuchar Nota

Monterrey. NL.- Luego de bajarse de un auto en el que viajaba con un hombre con el que presuntamente discutía, una mujer corrió sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, en Valle Oriente, pero murió al ser arrollada por una camioneta.



La víctima, de entre 25 y 30 años, quedó sin vida en los carriles principales de la arteria, en el cruce con la calle Octavio Paz.



Cerca de las 0:30 horas fue reportado el atropello que causó la movilización de unidades de Rescate 911 y elementos de la Cruz Roja.



En los primeros informes se dio a conocer de manera extraoficial que la mujer había salido de un hotel en esa zona de San Pedro, junto a un hombre.



Ambos viajaban en un vehículo, pero en el trayecto comenzaron a discutir.



Una fuente policiaca dijo que la mujer se bajó del auto y corrió por la avenida



Sin embargo, en unos segundos fue embestida por una camioneta, de la que no se especificaron características.



El informante agregó que el hombre con el que iba la víctima corrió para auxiliarla. También un médico se bajó de su camioneta para practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no respondía.



Minutos después paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que la mujer ya no presentaba signos de vida.



Se informó que el acompañante de la mujer fue retenido para ser investigado por las autoridades de San Pedro.



Esta mañana la Fiscalía revisaba las cámaras de negocios de la zona para establecer la manera en que ocurrió el accidente.



La fuente agregó que la víctima vestía blusa negra con rayas blancas, pantalón de mezclilla celeste, zapatos negros y llevaba una bolsa negra.



Los carriles centrales de la Avenida Lázaro Cárdenas en dirección hacia el oriente quedaron cerrados mientras se realizaban las investigaciones.