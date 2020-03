Mujer baja de peso y engaña a esposo con su hijo

Escuchar Nota

Alexey Shavyrin señaló: "Luego de un tiempo, Marina solo vino y se acostó a mi lado, como si nada estuviese pasando. No le dije una sola palabra esa noche".

La influencer de Instagram señaló: “Todo lo que me interesó durante los últimos años al lado de mi esposo fue la comida. Me dejé engordar y quería morir por ese estilo de vida ".



“Sin embargo, entiendo que en algún momento puede conocer a otra mujer más joven y dejarme, pero creo que no pasará”, sentenció la mujer. Asimismo, Alexey comentó que sintió que su hijo había sido seducido por su ex esposa de una manera muy similar a como había él lo había sido.



Cuando Marina tuvo una transformación de pérdida de peso, el matrimonio de 10 años llegó a su fin después de que ella le reveló a su entonces esposo que había conocido a alguien, quien resultó ser su hijo Vladimir, de 20 años de edad., donde dijo: “No podía conciliar el sueño una noche, cuando de repente los escuché teniendo sexo. Entonces entendí que Marina me estaba engañando con mi propio hijo”.Alexey dijo que no sabía cómo actuar ni qué hacer cuando descubría la infidelidad de su esposa. Por lo tanto, esperó semanas para confrontarla al respecto.Luego, para aumentar el dolor que ya sentía, le dijo al hombre que ella nunca lo había amado y sintió que nunca habían estado realmente conectados.A pesar de que su ex esposoDesde que terminó la relación que ella sentía tóxica, insiste en que ahora se siente mucho más joven y feliz con su hijastro. Ella agregó: “A su lado no me siento como una mujer madura, como una mujer que tiene que hacer cosas en la casa, etc. Me hace sentir como una niña joven y feliz”.Alexey dijo: “Ella me hizo lo mismo cuando nos conocimos pero yo estaba casado y tenía dos hijos. Cuando me enamoré de su persona, Marina hizo que dejara a mi familia por ella".