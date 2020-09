Mujer cae desde el techo mientras su hija cantaba para TikTok

Escuchar Nota

"Justo antes de caer, se puede ver la molestia en mi cara debido a los golpes que dio mientras sabía que estaba filmando" contó la joven. "Hay vigas de madera en el ático que se supone que debes pisar, pero ella se tropezó y se metió en el techo", agregó Liz.



Final totalmente inesperado pic.twitter.com/wVECtSv01e — RT en Español (@ActualidadRT) September 4, 2020

El video de una joven llamadagrabándose para la plataforma TikTok,rompiendo el techo y sorprendiendo a todos los internautas.para estudiar en una escuela de teatro musical. Por ese motivo, para unas audiciones internas comenzó a grabar la pieza 'Kindergarten Boyfriend' del musical 'Heathers: The Musical', en la casa de sus padres.aunque quedó impactada y por eso no se movía ni decía nada en los primeros instantes. El hueco en el techo aún no fue reparado, pero el padre de Liz está trabajando en eso.La joven contó también que, que ya fue reproducido más de 6 millones de veces.