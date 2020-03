Mujer compra por error más de 2 mil rollos de papel de baño

Escuchar Nota

“Les dije a mis amigos y familiares que no tenían que preocuparse por eso”, declaró a Reuters.



Una mujer encompró por accidente un abastecimiento de papel de baño que podría durar 12 años. Por supuesto, tomó este error con gracia y se autoproclamó como la, quien vive en la ciudad de Toowoomba, compró 2 mil 304 rollos de papel en el servicio en línea Who Gives a Crap, reportó Reuters.Normalmente, Janetzki compra 48 rollos cada tres meses, pero la orden quedó estropeada, luego de cambiar de servicio.Por error, ordenó 48 cajas de papel de baño, el cual, viene en paquetes de 48 rollos. El costo fue de 2,000 dólares (38,000 pesos, aproximadamente).Esto fue a inicios de febrero, antes de que Australia fuera impactado por la crisis del Coronavirus, dijo a la cadena Australian Broadcasting Co.Ella y su esposo, no tuvieron más remedio que almacenar todo este papel de baño en su cochera, y construyeron fuertes con los paquetes.Debido al coronavirus, los australianos enfrenan una escasez de papel de baño (al igual que los estadounidenses), por las compras de pánico.Después de pensarlo, el matrimonio de los Janetzkis planea vender lo que les sobre del papel, al mismo precio en que lo compraron. El dinero lo destinarán para la escuela de su hija.Por último, la empresa Who Gives a Crap, reembolsó el costo de envío de las 48 cajas de papel de baño, el cual era de 250 dólares, informó la cadena ABC.