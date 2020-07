Mujer con anillo atorado en el dedo pide ayuda a bomberos tras minutos de angustia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Existen objetos que, aunque parezcan inofensivos pueden provocar situaciones en las que sean necesarias pedir ayuda a doctores o a bomberos y éste fue el caso de una mujer de la ciudad de Concordia en Argentina quien tuvo que acudir al cuerpo de bomberos de la localidad para que la ayudaran a retirarle un anillo que se había quedado atorado en su dedo.



A través de la página de Facebook Bomberos Voluntarios de Concordia, se compartieron algunas imágenes que muestran la mano de la mujer con el anillo. De acuerdo con la publicación, esto sucedió el 28 de junio por la tarde.







Todo comenzó cuando una mujer de la ciudad se probó un anillo que ya no pudo quitarse, cómo era de esperarse, lo primero que hizo fue intentar removerlo con un poco de jabón y agua, sin embargo, esto no dio resultado.



Al pasar el tiempo la mujer se percató que el anillo empezó a afectar la circulación de la sangre por lo que su dedo cambio de color y a hincharse, algo que la alertó de inmediato y decidió llamar a los bomberos.



En la publicación que hizo Bomberos Voluntarios de Concordia se detalla que se realizaron maniobras de extracción utilizando alicates y otros elementos con los que lograron cortar y retirar el anillo que tenía en el dedo anular de la mano derecha.



Por otra parte, los bomberos comentan que las maniobras que le realizaron a la mujer para retirarle el anillo son peligrosas y que pueden ocasionar lesiones, por lo que recomendaron no usar anillos hechos con acero quirúrgico ya que este material puede provocar graves lesiones o la amputación del dedo debido a que son muy resistentes y difíciles de retirar, sin duda, la mujer tuvo mucha suerte.



Información de Milenio.