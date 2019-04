Mujer con bebé en brazos amenaza con estallar una iglesia

Asistentes a una iglesia detuvieron el domingo a una mujer que llevaba un bebé y una pistola, y que amenazaba con hacer estallar el templo durante el servicio de Pascua, dijo la policía de San Diego.El incidente ocurrió cuando la policía y los lugares de culto estaban en alerta máxima luego de los mortíferos atentados del domingo de Pascua en iglesias y hoteles en Sri Lanka.La policía de San Diego llegó a los dos minutos de la primera llamada y detuvo a la mujer, dijo el departamento en un comunicado.La mujer, de entre 20 y 30 años, entró en el auditorio de la Academia Mt. Everest alrededor del mediodía, dijo el oficial de policía de San Diego, Dino Delimitros.La iglesia Tsidkenu, una iglesia sin denominación, alquila el lugar para realizar servicios religiosos.La mujer caminó hacia el escenario del auditorio y agitó la pistola mientras “amenazaba con que iba a volar la iglesia”, dijo la policía.“Ella estaba diciendo cosas que eran algo delirantes. Yo estaba más preocupado por sacar a mi familia de allí”, dijo el feligrés Ronald Farmer.Asistentes a la iglesia pudieron quitar al bebé de los brazos de la mujer y despojarla del arma antes de tirarla al suelo, dijo Delmitros.Un perro rastreador de bombas no encontró nada durante una inspección al edificio y al auto de la sospechosa, dijo la policía. El arma no estaba cargada, dijeron las autoridades.Más tarde, la policía encontró a la hija de 5 años de la mujer “sana y salva”, dijo la policía. Los dos niños están bajo custodia.El domingo por la mañana, el jefe de la policía de San Diego, David Nisleit, anunció que el departamento aumentaría los patrullajes mientras vigilaba la situación en Sri Lanka.“En este momento, no hay nada que indique una conexión con San Diego. Sin embargo, por precaución, verán patrullas adicionales en los lugares de culto”, dijo Nisleit en Twitter.Más de 200 personas murieron en ataques coordinados con bombas en Sri Lanka.