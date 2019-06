Mujer con obesidad mórbida logra bajar 270 kilos

Una mujer con obesidad mórbida logró bajar 270 kilogramos, después de que estuvo en cama por tres años, porque no se podía mover.Milla Clark, de 51 años de edad, originaria de la ciudad de Fayetteville, en Tennessee, Estados Unidos, originalmente pesaba 340 kilogramos, hace tres años.Clark decidió pedir ayuda al doctor, Younan Nowzaradan, que participa en el programa de televisión Mi vida con 300 kilos (My 600 lb Life), con quien Milla Clark logró bajar 270 kilos.After losing over 500lbs, Milla has a new outlook on life! Check in on her weight-loss journey on #My600lbLife: Where Are They Now tonight at 8/7c. pic.twitter.com/LQ4uXASDc4— TLC Network (@TLC) 26 de junio de 2019La mujer estuvo postrada en su cama por mucho tiempo y estaba a cargo de sus cuatro hijos, quienes se encargaban de su aseo personal y sus cuidados.Debido a su condición, la mujer afirmó que su vida se había tornado miserable y humillante, encerrada en cuatro paredes, donde solo se dedicaba a comer y a dormir.Tanto tiempo inmóvil y el excesivo peso de Milla Clark provocaron algunas complicaciones en su salud. Con el tiempo, un linfedema apareció entre sus piernas, una especie de hinchazón ocasionada por una obstrucción en el sistema linfático, que creció y creció.El experto en obesidad mórbida hizo que Milla bajara 45 kilogramos para poder extirpar el linfedema; después, la mujer se sometió a una serie de cirugías para continuar con la pérdida de peso.Después de varios años de tratamiento, Milla volvió a caminar y festejó su cumpleaños número 51 de pie, y con solo 70 kilogramos de peso.Con información de Daily Mail.