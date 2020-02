Mujer da a luz en el piso; investigan probable caso de negligencia

Escuchar Nota

Los Reyes, Michoacán.- Una mujer dio a luz a un bebé en el piso de la sala de urgencias del hospital regional de Los Reyes, en Michoacán, donde al parecer enfrentó un retraso en la atención por parte de los médicos.



En un video divulgado en redes sociales puede apreciarse cómo la mujer está hincada en el suelo, mientras da a luz a un bebé y un hombre la ayuda recibiendo al recién nacido y tratando de cubrirla.



El usuario que grabó el video señaló que debido a la falta de atención "se acaba de aliviar aquí una señora, en plena sala de urgencias, ya tiene rato aquí la señora y nomás no se le atendía".



"Eso sólo para que sepan el tipo de atención que tenemos aquí en este chingón hospital de Los Reyes, Michoacán, ya tiene rato aquí y a la señora no le dan la atención, no es posible".



LOS HECHOS



Se supo que la mujer llegó al hospital con su marido por la noche del sábado y refirió tener claros signos de que estaba a punto de dar a luz.



No obstante, se conoció que la recepcionista de urgencias, unas enfemeras y al menos un par de médicos le dijeron que aún no presentaba la dilatación necesaria y la hicieron salir al área de espera, dos horas más tarde ocurrió el parto en ese lugar, con la mujer de cuclillas y el bebé nació en el suelo, en una cobija.



Ante esta situación salió un médico y una enfermera para darle atención a la ciudadana, lo que motivó el enojo de quien grababa con su celular, pues además querían que apagara el aparato.



Ahora la señora y su bebé son atendidos ahí mismo, en la cama 01 del área de ginecología. Lo anterior ha generado que las autoridades competentes abrieran una investigación para realizar las sanciones respectivas a las que pueda haber lugar.



Con información de Reforma / Agencia Tzacapu