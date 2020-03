Mujer de 103 años sobrevive al coronavirus en Irán

Escuchar Nota

Fue "autorizada a salir del hospital después de haberse recuperado completamente", añade el artículo citando a Navid Danayi, director del centro hospitalario universitario de la ciudad.



n, informó Irna, que no reveló el nombre de la mujer.​Según la agencia, es el segundo paciente de edad muy avanzada que contrae la enfermedad Covid-19 y se recupera en Irán.Irna cita el caso de un hombre de Kerman, en el sudeste del país, queEste se curó después de haber estado enfermo durante tres días, a pesar de sufrir de hipertensión y asma, circunstancias agravantes.Irna no especifica el tratamiento que recibieron estos dos pacientes.Fuera de China, país donde se registraron los primeros casos de enfermedad a finales de 2019, Irán es uno de los países más afectados por la epidemia mundial de Covid-19.Casi mil personas murieron debido al nuevo coronoavirus, que no perdona a ninguna de las 31 provincias de Irán, según el último balance oficial, que da cuenta de más de 16 mil contagiados confirmados.El 9 de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que de los 80 mil casos de enfermos que se reportaron a China, "más del 70 por ciento" se habían curado.Según un informe de la OMS realizado en colaboración con las autoridades chinas, la tasa de mortalidad alcanza el 21.9 por ciento para los enfermos deque tienen más de 80 años.