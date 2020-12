Mujer de 107 años vivió la pandemia de 1918 y sobrevivió al COVID-19

Escuchar Nota

Una mujer de Minnesota ha llegado a los encabezados con justa razón. A sus, no solo vivió la pandemia dede, también sobrevivió recientemente altenía cinco años de edad cuando la influenza española tomó por asalto el mundo en medio de la. Por aquel entonces vivía con suen una granja ense contagiaron de la gripe.recuerda a su padre tendido en la cama por lamientras ella jugaba a su alrededor, para disgusto de él: “¿No tienes otro lugar para correr?”, le llegó a reclamar.después de aquel episodio,vive en un casa de retiro para ancianos en. Ha sobrevivido alha perdido a sus hermanos y a su marido.Aunque apasionante, acaso su historia no habría llegado a lade no ser porque contrajo. Y, para fortuna suya y sorpresa de muchos, apenas presentó síntomas de la infección. Pasó la enfermedad en cama, pero sin mayores aspavientos.De hecho, el único síntoma notorio que presentó fue fatiga:“No había nada en sus. Dijeron que no tenía. Solo durmió todo el tiempo”, dijo su hija Susan a un medio local.Tras recuperarse, ha vuelto aldedonde ha sido recibida con cariño por cuidadores y residentes.“Pienso que si llega el momento de irme, me iré, pero sigo aquí”, dijo a CNN.