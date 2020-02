Mujer de 43 años pide que se respete su voluntad de morir

Escuchar Nota

“Que se respete mi voluntad de cómo y cuándo morir”, declaró Ana Estrada, acostada en su cama, en un video divulgado en las redes sociales, en el primer caso sobre eutanasia que sale a la luz pública en Perú, nación con profunda tradición católica.



“Emprenderemos una campaña que elimine prejuicios porque no solo es un tema legal, sino que iniciará debate en la moral, la vida y la Muerte Digna”, dijo la Defensoría en su cuenta de Twitter este sábado.



“No se pueden aceptar bajo ningún argumento el aborto, la eutanasia o la manipulación genética”, subrayó en años anteriores la Conferencia Episcopal peruana.



“Ella quiere escribir un libro, tiene proyectos. No es que quiera morir inmediatamente”, expresó.



que padece una debilidad muscular progresiva que la mantiene postrada en cama, opción que la ley proscribe y la Iglesia Católica rechaza.y de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), que decidió pedir a la justicia peruana que haga una excepción y no aplique la pena que contempla la ley para casos de eutanasia u “homicidio piadoso”, que se castiga con tres años de prisión en Perú.Con tales fines, cuya tramitación puede tomar varios meses, para que no se aplique el artículo 112 del Código Penal, que castiga la eutanasia.Además, la Defensoría busca que el Ministerio de Salud establezca un protocolo para brindar una “muerte digna” a Estrada., pues la jerarquía católica ha expresado reiteradamente su total oposición a la eutanasia, así como a la legalización del aborto o a la manipulación genética., enfermedad incurable y degenerativa que deteriora en forma progresiva la movilidad de los músculos de su cuerpo.y unos músculos de la cara, por lo que no puede levantarse de la cama, tiene dificultades para hablar y requiere ventilación mecánica casi todo el día, según medios locales., con formación universitaria y de posgrado en psicología, que no tomó esta decisión de manera impulsiva, sino “tras años de reflexión”.Explicó que la conoce desde que Estrada era estudiante y que ella no desea morir de inmediato, pero busca “tener el derecho a decidir sobre su futuro”.