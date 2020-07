Mujer de 60 años consigue novio de 21 gracias a una app de citas

Escuchar Nota

‘Jonathan puede ser más joven por décadas, pero él sabía exactamente lo que estaba haciendo’, comentó la mujer.



‘Estoy muy feliz de haberme arriesgado con Jonathan. Aunque perdí algunos amigos en el camino’, indicó la mujer.



Bien dicen que para el amor no hay edad, esto puede quedar confirmado en la siguiente historia.Pam Shasteen es una mujer de 60 años de edad que vive en Estados Unidos y recientemente comenzó una relación amorosa con Jonathan Langevin de 21 años gracias a una aplicación de citas tipo Tinder.Pam cuenta en su cuenta de Facebook que conoció a Jonathan en la aplicación Badoo y tras platicar algunas semanas, ambos acordaron conocerse en persona.En los mensajes ya había quedado claro que Pam ya era una mujer adulta, y para su fortuna, el joven le confesó que eso no importaba pues estaba buscando una relación con una mujer mayor.Medios internacionales entrevistaron a la abuelita al conocerse su historia de amor.En entrevista para el diario británico The Sun, esta mujer confesó que desde que tenía 30 años sentía más atracción por hombres menores.Fue así como comenzaron la relación y al poco tiempo comenzaron a vivir juntos, pese al rechazo de algunos amigos de ambas partes.Según indican algunos medios, la pareja ya prepara su matrimonio.