Mujer de 62 años con obesidad, asma, diabetes y cáncer vence al Covid-19

A poco más de seis meses que comenzó la pandemia de Covid-19, hay cosas que la ciencia todavía desconoce, pero otras que sabe con certeza.Por ejemplo, según los CDCSin embargo, este caso desafía todo lo que sabemos sobre las personas vulnerables.en un hospital de Bombay, en India., cuando lo normal es 95 por ciento o más.Según un reporte de Times Now News , los médicos decidieron no ponerla en un ventilador debido a sus delicadas condiciones de salud, peroLuego de recibir oxígeno de 15 litros al día durante casi un mes, los síntomas de Lokhandwala cedieron, por lo queLos médicos señalaron que, a pesar de las serias condiciones subyacentes de salud que presentaba.Según la publicación, la mujer hizo un llamado a las personas a no negarse a realizarse las pruebas y a ir al hospital si es necesario.