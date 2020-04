Mujer de 68 años da a luz a gemelos tras intentar ser madre durante 4 décadas

Escuchar Nota

"Soy un soñador, y estaba convencido de que este sueño particular nuestro se haría realidad", expresó Noah.

Tras 37 semanas de embarazo, Margaret dio a luz a sus hijos por medio de una cesárea y tanto la madre como lo bebés se reportan en buen estado de salud.



"Hay complicaciones médicas relacionadas con la edad que vienen con el embarazo, como el nacimiento prematuro del bebé. Tiene suerte, pero muchas mujeres pueden sucumbir a otras complicaciones durante o después de tener un bebé", afirm



con su esposo Noah Adenuga de 77 años, con quien está casada desde 1974.Noah dijo en entrevista con CNN que él y su esposa nunca se rindieron en su deseo de tener un hijo junos a pesar haberse realizado tres procedimientos In Vitro fallidos. La sorprendente noticia fue dada a conocer por el Hospital de Enseñanza de la Universidad de Lagos (LUTH) a través de su cuenta de Twitter.La doctora Adeyemi Okunowo, quien asistió el parto de Margartet afirmó a CNN que debido a la edad de la mujer, se trataba de un embarazo de alto riesgo, y dijo que aunque las mujeres mayores pueden concebir a través de la fecundación In Vitro, los médicos no deben ignorar los riesgos que representa un embarazo a tan avanzada edad.