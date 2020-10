Mujer denuncia que policías le amputaron un dedo tras detención en Torreón

Escuchar Nota

“Espero a que vengan los elementos al darme cuenta de que era mejor atender las indicaciones de la ley, que huir, pienso que actué en su debido tiempo por eso me detuve.



Entonces, me bajan de la unidad, con una violencia innecesaria, me esposan por atrás, mis manos están marcadas y hay fotografías que lo evidencia. Actuaron los elementos con total abuso de poder por parte de la policía. Quiero enterar a la gente que no estamos seguros con quienes deberían hacer guardar el orden”, afirma.

“Pensé en realidad que había sido una uña la que se me había arrancado. Jamás imaginé que esto había pasado. Los médicos que me atendieron en una Institución Privada dicen que la radiografía señala un corte preciso, corte recto y no hay evidencia de desprendimiento.



No sé hasta qué punto de maldad una persona, puede atreverse a hacerle esto a alguien que ni siquiera conoce”, afirmó.

“Obviamente me puse como loca, pedí que me trasladaran a un hospital, pedí buscar el dedo, me tuvieron dos horas con el dolor intenso, sangrando y nadie hacia nada por mí, hasta que llegó un licenciado, quien me dijo que me iban a llevar a un hospital en donde me dijeron que el corte estaba coagulado, solo había que hacer una sutura y se perdió la posibilidad de recuperar mi dedo”, afirma.



“Definitivamente reprobamos estos hechos, no hay punto en el cual podamos nosotros señalar alguna situación que se genera a través de la detención de un tema de alcoholemia. Se dio ya vista a la Fiscalía para que en el ámbito de sus facultades, investiguen estos hechos, nosotros lo haremos internamente también”.



“Los agentes viales tienen la indicación de que no impongan la autoridad más que a través del diálogo y si alguno de ellos no han entrado en razón, habrá que tomar las medidas disciplinarias necesarias correspondientes”.



, elementos le amputan dedo a una mujer., agresiones verbales y no le brindaron la atención médica necesaria para recuperar la parte de su cuerpo.y elementos los interceptaron cuadras adelante, les informan que va su vehículo al corralón por haber ingerido alcohol.Ante la situación, el despliegue de elementos, el nerviosismo, el esposo prende el coche y los elementos posteriormente comienzan a someterlo a la fuerza ya que asumen, intentaba huir del sitio.Entre la confusión, su esposo dice que se vaya, ella lo hace, pero se detiene a una cuadra ya que se da cuenta que es lo mejor.En medio de la detención, es donde pierde el dedo meñique de su mano izquierda y agradece a Dios que no fue la mano derecha, pero aún busca atención especializada para determinar si hay posibilidad de una prótesis.Continúa narrando que cuando llegó a los Tribunales, lo que hizo luego de que le retiraran las esposas fue revisarse la uña, cuando se dio cuenta que lo que le habían cortado era su dedo y estaba sangrando.Señala que a su esposo, le quitan el dinero de su cartera, no lo llevaron directamente a las celdas, sino a dar “un paseo” y no lo registran hasta después de dos horas y media. Presenta golpes en la cabeza, en todo el cuerpo, además de que le robaron el dinero que traía, hasta monedas.Ante este caso, el secretario del Ayuntamiento Sergio Lara, reprobó los hechos ocurridos, mencionando que ya se dio parte a la Fiscalía de Coahuila para que se realice una investigación sobre esta situación.Dijo que el área Jurídica del Ayuntamiento tiene la indicación de buscar a la afectada para poder dialogar, respetando sus derechos.Con información de Milenio