Mujer desata caos por pasear a un “panda” con correa; ¡era su chow chow!

China man painted his dog as panda, gets attention everywhere he goes pic.twitter.com/UUQGPfA1oX — Best of Aliexpress and China (@coolstuffcheap) June 9, 2020

'Panda' on a leash that was spotted on the streets of China turns out to be a dog https://t.co/E8iPED1UIK pic.twitter.com/unksqHJpFX — Bowman's Premium (@BowmansPremium) June 9, 2020

¡Un panda fue visto paseando las calles de China! (en realidad no era un panda de verdad). Su dueña lo llevaba atado del cuello con una correa y así causó estrés y miedo entre los transeúntes.Pero… No se trata de un panda sino de un perrito Chow Chow. Resulta que Yang Yan, su dueña, creyó que sería muy buena idea teñirle el pelo al animal (con colorante natural) para darle la apariencia de un oso panda… ¡Y vaya que lo logró!, cuando varias personas que caminaban por la ciudad de Leshan, China, vieron a Yang Yan pasear al adorable perro que confundieron con un feroz oso panda.Ya cuando las personas se acercaron, notaron que no era un oso panda, sino un perro Chow Chow al que le tiñeron el pelo de blanco y negro.El nombre del animalito, quien por cierto es hembra, se llama como la película de Julia Roberts, “Pretty Woman”.Esta no es la primera vez que un perro es confundido con un panda en ChinaEl año pasado, el dueño del café para mascotas Cute Pet Games causó gran controversia luego de que tiñó a sus seis perros chow chow para parecer pandas.Huang, dueño de la cafetería, dijo que solo se había usado colorante orgánico para ‘pandarizar’ a sus perros pero la organización de derechos de los animales PETA condenó sus acciones.Siempre hay riesgos con el uso de colorantes en animales, en su piel, nariz y ojos. Los animales no deberían ser una herramienta para que las personas pinten”.Información de Radio Fórmula