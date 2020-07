Mujer discrimina a hombre por orientación sexual y lo presenta como ‘golpeador de mujeres’

Escuchar Nota

“Esto va a acabar con un apretón de manos”, decía R a su pareja cuando aparecieron las primeras acusaciones en redes sociales luego del conflicto. Después vio que López Dóriga respaldaba las acusaciones y pedía a las demás víctimas aparecer y denunciar a “este criminal”.

#EsViral | Hombre fue acusado por golpear supuestamente a una mujer que se ejercitaba en #ParqueHundido. Sin embargo, ella lo agredió. En este #VIDEO se escucha “tómale foto a ese maricón” por parte de la ahora conocida #LadyHomofóbica. pic.twitter.com/nHjHOS1YZX — Central Municipal (@Central_CM) July 17, 2020

–Pues por eso, porque quienes nos conocen saben lo que hemos hecho por los derechos de las minorías. No vamos a llevar eso a los linchamientos en internet; nos parece que algo grave en esto, además de la homofobia que es un delito, es que se haya banalizado el tema de la agresión a las mujeres para poder linchar a alguien con quien se tuvo un conflicto de otro tipo.

DENUNCIA ROLANDO F ante @CONAPRED a la MUJER q lo ACUSÓ de GOLPEARLA en PARQUE HUNDIDO.

La @FiscaliaCDMX lo investiga.

Esta es su versión de lo sucedido: pic.twitter.com/xy1a5oe582 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 17, 2020

Ya salió a la luz la verdad de #LadyHomofobica

Son unas miserables que se prestan a las mentiras, al amarillismo y sensacionalismo.

Todo el respaldo moral a Rolando.@claudiarevill15 eres una mentirosa, homofóbica, miserable y desgraciada. — Guribis (@borisguridi) July 17, 2020

Las redes se volcaron contra él y llegó al punto de temer salir de casa y de preparar un viaje a 600 kilómetros de la Ciudad de México para sentirse seguro., lo acusó de ser un misógino que había agredido sistemáticamente a mujeres corredoras.Aun en ese punto(un acto de descortesía entre quienes se ejercitan así en pistas callejeras) y que había originado un encontronazo final de frente en el que hubo jaloneos.No apareció una sola víctima más de aquel que era presentado como un despiadado y sistemático misógino;. Justo por esto último, R pensó que no pasaría de allí, que el apretón de manos era factible, “es algo que sucede porque venimos del confinamiento”, sostenía aún y su pareja lo respaldaba.Pero. La mujer que se hizo aparecer por víctima de una agresión surgida de la nada, con quien compartido la pista muchas veces, dejó que lo convirtieran en “un golpeador de mujeres” buscado afanosamente.(o dejó que todo mundo pensara), ni tampoco el choque final por ir en sentido contrario; tampoco el cruce de palabra final y las expresiones nuevamente homofóbicas que le propinó a R; ni los jaloneos y zarandeo a quien se refería como “puto” y tampoco mencionó que de los intentos de R por liberarse había surgido un golpe en la cara de la mujer (involuntario, asegura R, y en cualquier caso no de un puñetazo).Ely, por ejemplo, Carlos Jiménez, personajes de redes y un continuo violador de derechos de ciudadanos en fotos que la policía le proporciona (imágenes de niños a los que tacha de delincuentes, personas acusadas por policías pero que no pueden ser enjuiciadas luego de detenciones arbitrarias, ciudadanos muertos en accidentes viales que se ven exhibidos, ellos y sus familias, sólo por el morbo de ver sangre y por esta costumbre de la policía de circular fotos al mejor postor) hicieron el resto de la labor. R comenzó a esconderse.Anteriormente. “Esto se va a arreglar yendo por las vías oficiales”, confiaba R, quien se presentó a Conapred, al MP en un par de ocasiones. Tampoco estaba prófugo, pero no quiso usar la difusión masiva que a él le estaba costando su desprestigio. “No puedo hacer lo mismo que me están haciendo”.Obstinadamente (a juicio de quien esto escribe) decidió no difundir su versión hasta tener listas las denuncias por homofobia ante Conapred y ante el Ministerio Público. Incluso atendió la denuncia de la mujer (mientras las redes seguían haciéndolo aparecer como prófugo) y constató que la gravedad de las acusaciones en internet no estaban reflejadas en la denuncia ante MP: allí sólo se le acusaba de amenazas, ni siquiera se le acusaba de haber golpeado a alguien, lo que le hizo pensar que había dolo en el manejo del asunto y que el apretón de manos ya no era tan viable. Señala que no se dio cuenta de que la mujer se llevó un golpe en el rostro, pero que está dispuesto a responder por aquella acción involuntaria. No obstante, ahora quiere que ella explique su homofobia y hasta donde fue ese prejuicio lo que la motivó a señalarlo como lo hizo.Él y su parejaSe preguntó explícitamente a la pareja por qué esperar a las instancias oficiales en lugar de aclarar el asunto o al menos dar su versión, defenderse y exponer la homofobia previa de la mujer como uno de los detonantes del conflicto.. Deseaban superar la incredulidad inicial que podían mostrar al solicitarles que representaran a un hombre acusado de golpear mujeres, pero pensaron que así quedaría claro lo que deseaban exponer ante quienes se interesan de fondo por estos temas.En efecto,. Es por otro camino por donde pueden cambiar las cosas, piensan, y una vez más, como han hecho juntos y en sus respectivas profesiones durante muchos años, intentaran ir por donde piensan que puede construirse un mejor país. Y no es por internet, aseguran.