Mujer dona 30 litros de leche materna mientras su bebé está en terapia intensiva

“Fueron 84 días que estuvo mi hijo internado, durante 84 días hice la extracción de leche tanto en el banco, cuando la situación todavía era propensa para extraerla, y una vez que avanzó la pandemia ya en casa”, narró en entrevista con MILENIO.

“Cuando me internan me inyectan precisamente para ayudarle a madurar un poco los pulmones para que realmente la posibilidad de su supervivencia fuera mayor, uno sí se desarrolla que fue el izquierdo, con el derecho tuvimos complicaciones eso es lo que hace que entre terapia intensiva y que tenga necesidad de un respirador”.

“Conforme fue pasando cada una de las etapas de la pandemia, llegamos hasta el punto en que nada más fueron 30 minutos de visita al día, fue complicado y luego, llegó el momento en que me dicen ya no lo puedes tocar, lo ves través de una cajita de cristal, que no lo puedas cargar es muy complicado”.

“Desde el día uno, desde que nace te piden que extraigas la leche, una persona del lactario te explicar cómo debes de hacerte el masaje, cómo debe ser la higiene en las manos, la extracción y el etiquetado de los frascos, para que lo entreguen a la doctora”



“Al principio, cuando yo estuve internada en el hospital fueron 10 mililitros los que lograba extraer, empecé con 10 mililitros, después el calostro que empieza a salir, terminé llevando hasta un poquito más de un litro de leche al día”, dijo.

“Además, los lácteos tienden a caerle pesado a los bebés en mi caso, hasta la fecha no consumo leche, ni sus derivados, tampoco carne de puerco y con eso le ayudó al bebé”.

“Fue la experiencia más maravillosa porque pasamos muchísimas cosas, fue una montaña rusa muy fuerte entonces cuando lo tuve en mis brazos fui la mujer más feliz de todo el mundo”. El guerrero Ian Uriel cumplió este fin de semana sus primeros seis meses de vida, se recupera solo con la leche de su madre.

