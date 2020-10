Mujer embarazada salva a su esposo de las fauces de un tiburón

Escuchar Nota

‘No había nadie pescando o cazando en el agua donde el grupo estaba buceando y no se reportaron otros heridos”, confirmó Aguanno.



Momentos después de que su esposo saltara a las aguas turquesas de los Cayos de Florida, Margot Dukes-Eddy vio una aleta de tiburón y sangre alrededor del área por donde había entrado al agua. Sin dudarlo,En unas vacaciones familiares en Florida la semana pasada,, acompañada por los padres de Duke-Eddy, la hermana y el novio de su hermana,privada de 20 pies, según el Miami Herald, que reportó por primera vez la historia.La familia se propuso explorar la vida marina del Sombrero Reef en los Cayos de Florida, la cadena de islas de 200 km de largo que comienza justo al sur de Miami.Como había varias otras personas de barcos cercanos que ya estaban nadando en el agua, Andrew Eddy, de 30 años, no dudó en saltar. Casi inmediatamente después de entrar al agua, un tiburón, descrito por testigos como de 2,4 a 3 metros tiburón toro, se estrelló contra Eddy y se aferró a su hombro, según testigos.Como escribió el agente Christopher Aguanno en su informe para la Oficina del Sheriff del condado de Monroe,, y «sin dudarlo, se zambulló en el agua y llevó a Eddy a la seguridad del bote».y luego trasladado en avión a un hospital cercano en Miami, donde la lesión en su hombro se consideró grave, según la Oficina del Sheriff del condado de Monroe.Dukes-Eddy no ha respondido a una solicitud de comentarios., ubicado a unos 250 km al suroeste de Miami,y no provocados desde 1882, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones de la Universidad de Florida, lo que hace que este caso sea aún más sorprendente.