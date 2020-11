Mujer en la colonia Roma cambia artesanías por despensa

Escuchar Nota

Las comunidades indígenas que radican en la Ciudad de México y comercializan sus artesanías han sufrido el impacto económico por la pandemia.Desde los 6 años hago artesanías. Sí nos bajó mucho las ventas en esta pandemia. Aquí es el último día que voy a estar en esta calle, mañana estoy en otro lugar”"Le venimos a entregar frijol, arroz, aparte del aceite. Lo hacemos porque hay mucha gente que no tiene trabajo y por la situación que está pasando buscan como lo esencial, lo que tienen ellos de importancia para salir al día como apoyo igual para ellos. No lo hacemos como para cambiarlo por algún cubrebocas o algo así, es algo de nosotros, no vinimos a cambiarlo por alguna artesanía, esto sale de nuestro corazón”, dijeron Irinieo y Giovanni.La señora Idalia estará buscando varios puntos en la Ciudad de México para poder vender sus artesanías que son elaboradas con sus propias manos y ver la manera de cómo sobrevivir día a día junto con su hijo la situación difícil que se le ha presentado en esta pandemia.Con información de Excélsior