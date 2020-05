Mujer en silla de ruedas ataca con cuchillo a saqueadores y la rocían con extintor

Escuchar Nota

"Está apuñalando a la gente, ¡tiene un cuchillo!", grita una persona. Después, uno de los manifestantes emplea un extintor anti incendios contra la mujer y algunos saqueadores le lanzan objetos.

At the Target in Minneapolis that was being looted tonight during the BLM riot, a woman in a wheelchair was attacked. pic.twitter.com/JxsXTB30xI — Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 28, 2020

Okay fuck it I’m moving out of Minnesota fuck it I’m threw !!#Minneapolis pic.twitter.com/boyGwzJrIa — Kaecia Williams (@PoeticKaee) May 28, 2020

Is this the start of Helter Skelter? The Purge? Mixed with a little Dawn of the Dead defending a mall and 12 Monkeys pandemic for good measure? pic.twitter.com/zjNCB69Opw — Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) May 28, 2020

Not all heroes wear capes. Minneapolis rioters trying to loot a Target store viciously attacked a white woman in a wheelchair who tried to stop them. She's the real hero! #minneapolisriots #imwithwheelchairwoman pic.twitter.com/iUpsIPgWaz — Mathijs Koenraadt (@mknrdt) May 28, 2020

#Mundo: Miles de personas protestaron la noche de este martes en Mineápolis, Minesota, por la muerte a manos de policías del afroamericano George Floyd ocurrida 24 horas anteshttps://t.co/qVFAZGAkiK — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 28, 2020

Una mujer en silla de ruedas que,, un afroamericano que murió bajo custodia policial a principios de esta semana, lo que ha desatado una ola de indignación nacional, publica RT En una de las grabacionesque pretenden llevarse varias mercancías por la puerta trasera de un centro comercial.En otro video, mientras que una afroamericana le golpea repetidamente en la cabeza entre los gritos de otras personas que le piden que se detenga.que ella agarra con sus manos en un intento de parar a los saqueadores.La mujercontra los saqueadores cuando fue atacada por estos. "Me golpearon en la cabeza varias veces. Me agarraron por detrás. Me robaron las llaves, me robaron todo lo que pudieron", añade.Por segundo día consecutivo,Las manifestaciones arrancaron de forma pacífica, pero luego los participantes empezaron a arrojar piedras y botellas y las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.