Mujer es condenada a 700 años de prisión por abusar de dos niñas

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Una mujer estadounidense enfrentará una de las condenas mas largas de la historia, se trata de Lisa Marie Lesher, quien fue declarada culpable de diferentes cargos relacionados con el abuso y que ha sido condenada a 700 años de prisión, asimismo, su esposo está cumpliendo 438 años por participar junto con ella en los crímenes.



De acuerdo al medio extranjero Mirror, Lesher cometió actos de abuso, sodomía y tortura a dos niñas por varios años en la ciudad de Falkville, en Alabama, Estados Unidos. El caso se dio a conocer por primera vez en 2007, sin embargo, por algún motivo el proceso se ha retrasado bastante.



Ante esta situación, las víctimas solicitaron que se reabriera la carpeta de investigación para dictar una sentencia definitiva para sus agresores. Por su parte, el fiscal de distrito, el Sr. Anderson, confesó sentirse tan sorprendido por la bestialidad del caso que aseguró que los culpables no volverán nunca a "respirar aire libre".



"Este fue uno de los peores casos de abuso sexual infantil que he visto en mi vida y una vez que me llamaron la atención, nos pusimos a trabajar para llevar a estos dos monstruos ante la justicia".







Explicó que debido a la demora que ha tomado el procesamiento fue necesario reconstruir todo el caso desde el principio. De acuerdo a la versión de las autoridades la mujer de 41 años de edad fue condenada por dos cargos de abuso en primer grado, cuatro de sodomía en primer grado, un cargo de sodomía en segundo grado, un cargo de tortura y otro cargo de abuso en primer grado.



Su esposo se encuentra cumpliendo una condena de 438 años de prisión desde mayo del año pasado por participar en los crímenes contra las dos niñas, cabe señalar que ambas eran miembros de su familia.



Lo desafortunada noticia ha generado gran impacto en medios nacionales e internaciones, incluso la redes sociales, generando todo tipo de comentarios por parte de los usuarios en contra de los agresores.







Con información de Debate