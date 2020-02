Mujer finge estar muerta para evitar que su cita de Tinder la asesinara

Escuchar Nota

“Cerró las ventanas y bloqueó la puerta principal. Yo estaba petrificada y corrí hacia mi habitación, pero James me alcanzó, me empujó contra la cama y tomó una almohada. Después comenzó a asfixiarme”.



“Finalmente James se fue. Creyó que iba a morir. Nunca imaginé que se convertiría en un monstruo”.



Una mamá vivió un terrible momento con una expareja que, y es que el hombre, confesó cómo su expareja, la golpeó y atacó salvajemente.Donnelly confesó que se vio forzada a terminar con McNutt al notar lo paranoico y obsesivo que era.La mujer confiesa que el ataque que sufrió a manos de su expareja fue tan letal que dejó de defenderse:Las agresiones provocadas por James fueron tan graves, que él mismo pensó que había matado a Paula:Paula confesó que es madre soltera, y harta de llevar cuatro años soltera, se unió a Tinder con la finalidad de enamorarse de alguien.La mujer explicó a The Sun que comenzaron a salir más formalmente cuando descubrieron que tenían cosas en común.Pero conforme pasaban las semanas, James fue cambiando, ya no parecía ser esa buena persona que Paula conoció en la app de citas. Se volvió obsesivo y paranoico.En julio de 2018, Paula tomó la decisión de terminar la relación, puesto que “mi vida se convirtió en un infierno. Me sentía atrapada”.No obstante, hasta que un día el sujeto le dijo que se iría a Escocia, por lo que necesitaba verla para que ella le devolviera su licencia de manejo.La expareja quedó de verse en un bar, y luegoy ahora James MacNutt fue hallado culpable de agresión a Paula por lo que estará en la prisión por 13 años.Con información de The Sun