¡Mujer golpea a sus hijas sin compasión con una tabla!

Banderilla, Veracruz.- Gran indignación ha causado entre los usuarios de las redes sociales un video grabado a hurtadillas, en el que se ve a una mujer golpeando con saña a sus dos hijas, que al parecer están entre los 8 y 10 años; por respeto a la sensibilidad a nuestros lectores no publicaremos el video.



En el video se ve a una mujer golpeando con una tabla a sus hijas que lloran de dolor.



Las niñas tratan de poner las manos para que los golpes no alcancen su cuerpo, sin embargo, resulta peor pues la mujer golpea con más fuerza lastimando las delicadas extremidades de las pequeñas.



El castigo dura varios minutos en los que la mujer golpea el cuerpo de las pequeñas, las posaderas, la cintura, la espalda, las manos, los brazos; las jala de los pelos y por momento parece que les dará un golpe en la cabeza, pero la arpía se contiene. La persona que grabó el video no es la misma que lo subió a redes sociales, sin embargo, la persona que subió el video dice que la mujer es vecina de Banderilla, Veracruz, que trabaja en Aguas Potables y que su nombre es Ruth Janeth G. J.



En uno de los comentarios del video se dice que las niñas ya están a salvo con su padre, sin embargo, los usuarios de redes sociales hacen un llamado a las autoridades para que intervengan en este caso, pues mientras la mujer no reciba un escarmiento, las niñas seguirán peligrando al cuidado de Ruth Janeth G. J.





Con información de Libertad Bajo Palabra