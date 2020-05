Mujer hervía piedras para hacerle creer a sus hijos que comerían

Escuchar Nota

“No creía que pudieran ser tan cariñosos después de recibir llamadas de todo el país preguntándome como podrían ayudar”, dijo la madre de ocho hijos en una entrevista.



Desgraciadamente hay personas que no tienen los ingresos suficientes para comprar alimentos, este es el caso de Peninah Bahati Kitsao, una mujer de Kenia que tuvo hervir piedras para hacerle creer a sus hijos que estaba preparando comidaPeninah Bahati Kitsao vive en la localidad de Mombasa y trabajaba lavando ropa, pero después de las restricciones que se han seguido para evitar posibles contagios de coronavirus, la mujeLa mujer quien enviudó después de que su esposo fuera atacado por una banda de asaltantes, tuvo que ver por el bienestar de sus hijos, peroPor fortuna, esto cambio hace unos días. Una vecina de Peninah se percató de la situación en la que vivía y se comunicó con varios medios de comunicación para realizar una campaña de donación para la mujer de 45 años.Después de que se informó sobre su caso, la keniana ha recibido donaciones en una cuenta bancaria que le abrió su vecina, ya que Peninah Bahati Kitsao no sabe leer ni escribir.“Empezaron a decirme que sabían que les estaba mintiendo, pero no podía hacer nada porque no tenía nada”, dijo para la entrevista.Con información de Milenio.