Mujer ignoró síntomas y murió de coronavirus

Inglaterra.- Carol, una mamá de gemelos, murió en el hospital a cuatro días de ser diagnosticada con Covid-19.



Caroline Saunby, de 48 años, murió el domingo 29 de marzo en el Hospital de la Universidad James Cook, en New Marske, North Yorkshire, en Inglaterra.



Fue su hermana gemela, Sarah Jarvis, quien se dijo consternada pues Carol deja a dos niños gemelos de 6 años y un marido.



Sarah declaró a medios locales que Carol nunca tuvo síntomas agresivos o complicaciones, además de que siempre tomó las medidas necesarias para cuidar de su salud.



Por ello, la hermana de Carol quiere enviar un mensaje a la sociedad, de que cualquiera puede verse afectado por el coronavirus, incluso las personas jóvenes y saludables:



“La gente cree que debido a que son jóvenes y saludables no están en riesgo, pero la realidad es que el coronavirus puede cambiar la vida de cualquier persona”.



Carol era una obsesiva de la limpieza



Sarah confesó a The Sun que su hermana gemela era una obsesiva de la limpieza y a menudo se lavaba las manos.



Además, seguía al pie de la letra la jornada de sana distancia, “estaba sana y sin embargo, el coronavirus nos la arrebató en sólo cuatro días”.



El coronavirus no discrimina



Carol comenzó a tener síntomas de Covid-19 el jueves 26 de marzo, pero pensó que el dolor de garganta era causa de una amigdalitis.



Sin embargo, el domingo, Saunby comenzó a tener dificultades para respirar y ni siquiera podía levantarse de su cama.



A su hogar tuvo que llegar una ambulancia aérea para auxiliarla. Al llegar al hospital le colocaron un respirador, pero horas más tarde murió drásticamente.



Con información de Grupo Fórmula.