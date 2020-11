Mujer indígena gana la lotería instantánea, tienda la discrimina y cancela premio

Escuchar Nota

Ciudad Valles, S.L.P.- Una mujer de la zona indígena de Valles, ganó la lotería instantánea y la tienda donde adquirió su "rascadito", le canceló el premio.



Los hechos sucedieron el pasado viernes, cuando la señora Santana Márquez Escobar, llegó de su comunidad San Antonio Huichimal, para comprar víveres para su hogar.



En la tienda en mención, por cada 200 pesos de compra, te obsequian un boleto de "Rascadito", pues tienen en esta temporada sorteos para premiar a su clientela; sin embargo la realidad es otra.



Una vez que la dama llego con su despensa a cajas, al pasar los 200 pesos de compra, le dieron su "rascadito", en ese momento decidió probar su suerte.



Cuál seria su sorpresa que en el billete de lotería instantánea, le salió un premio económico de 500 pesos, sus ojos brillaron y hasta un grito de emoción dio por haberse sacado el premio.



Sin embargo poco le duró el gusto, cuando la cajera, en un modo por demás abusivo le quitó de las manos su cachito, y le dijo que no le darían el premio, porque lo había «rascado mal»; la afligida mujer no daba crédito a lo que le sucedía, mejor decidió callar ante la actitud grosera y prepotente de la cajera, y simplemente se fue.



Los hechos sucedieron alrededor de las 03:15 de la tarde del pasado viernes, y aunque hubo quiénes se dieron cuenta, y auxiliaron a la mujer exigiendo la presencia del gerente de la sucursal, también se negaron a bajar de su oficina para para aclarar la situación.



Esto provocó el enojo de la clientela que estaba en el lugar, por lo que algunas personas decidieron no regresar a dicha sucursal. Otros tomaron imágenes del ticket cancelado, que el abusivo personal marco indebidamente.



Hasta la fecha la tienda ha omitido cualquier declaración al respecto.



La población a decidido contar la historia en las redes sociales, advirtiendo los hechos para que nadie más caiga en la estafa del "rascadito".