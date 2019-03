Mujer intentó matar a su novio con sobredosis de insulina

En el Reino Unido, una mujer le administró a su novio una dosis de insulina a través de unos audífonos con el fin de matarlo.Laura Hopkin, de 33 años de edad, usó un dispositivo especializado conectado via Bluetooth para administrar una sobredosis de insulina a su pareja, quien padece diabetes tipo 1.El hombre, al ver que la insulina entraba a su cuerpo, pudo desconectarla y llamó al servicio de emergencias y salió de su residencia en la ciudad de Stroke-on-Trent hacia el hospital más cercano.La corte de la ciudad consideró que este incidente pudo tener un “impacto catastrófico” en su salud si no se actuaba tan rápido. En tanto, Hopkin admitió el crimen cuando tuvo su juicio el mes pasado."Él dijo que tuvieron una discusión y se fue a acostar. Ella llevaba su cuarta botella de vino cuando subió a su habitación” aseguró la fiscal Cathlyn Orchard.La víctima cuenta con dos dispositivos inalámbricos para administrar insulina a su cuerpo, uno es interno y el segundo lo dejó en el piso inferior antes de subir a su habitación. El hombre fue a acostarse, midió sus niveles de glucosa y se dio cuenta que el dispositivo estaba bombeando insulina.La víctima desactivó el dispositivo cuando se dio cuenta de lo que sucedía. Preguntó a Laura qué estaba haciendo. Cuando vio el aparato, la pantalla estaba encendida, “lo que indica que había sido usado”, mencionó la fiscal.Además de pedir una ambulancia, la policía acudió y detuvo a la mujer, quien en un inicio negó que quisiera dañar a su pareja. Añadió que constantemente peleaban sobre asuntos familiares y dinero.Al final, Laura se declaró culpable y admitió que quería administrarle insulina, pero no era su intención dañar seriamente a su pareja. Agregó que no pensó las consecuencias de sus acciones.El juez Paul Glenn sentenció a la mujer a 9 meses en prisión, pero la pena está suspendida por 18 meses, ya que Laura está embarazada. Glenn dijo que la dosis de 24.5 unidades de insulina podría llevar a una catástrofe, ya que la víctima no estaba acostumbrada a más de 18 unidades.Además del tiempo en prisión, Hopkin debe pasar por un proceso de rehabilitación de 30 días y hacer 120 horas de servicio comunitario, además de pagar 500 libras por costos.