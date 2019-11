Mujer le corta el pene a hombre acusado de violar y matar a su hija de 5 años

Ciudad de México.- En Sudáfrica, tres mujeres fueron detenidas después de castrar a un hombre, principal sospechoso de violar y matar a una niña de 5 años, hija de una de las agresoras.



El caso tiene su origen en una residencia de Puerto Elizabeth, cuando una pequeña de nombre Chantelle desapareció de su casa el 2 de agosto del presente año.



Su madre, Veronique Makwena, de 23 años de edad, la tenía en su casa aquel día porque estaba enferma. Cuando la joven salió a la tienda para ir a comprar víveres, dejó a su niña con una amiga. Pero al volver, la menor había desaparecido.



Cuando llegamos a casa de la tienda, mi hija no estaba allí. Buscamos por todas partes, pero al caer la noche paramos la búsqueda.



Al día siguiente, Chantelle fue hallada sin vida y con rasgos de abuso sexual. Cubierto de sangre, el cuerpo de la niña había sido abandonado encima de un inodoro cerca de su casa.



Las autoridades sudafricanas detuvieron a un hombre cercano a la familia que presuntamente había confesado sus delitos frente a varias personas. No obstante, fue puesto en libertad por falta de pruebas.







La policía tomó muestras de sangre del presunto homicida para realizar unos análisis de ADN, pero hasta la fecha, los resultados no han sido reportados.



Frustrada por la lentitud de la investigación, la señora Makwena decidió rastrear al presunto responsable de la muerte de su hija y, con la ayuda de su amiga y una cuñada, sometió al sujeto y le cortó el pene.



Las tres mujeres fueron detenidas en septiembre y acusadas de intento de asesinato. El 20 de noviembre, comparecieron ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Elizabeth.



El caso de Veronique Makwena generó indignación a nivel internacional, lo que provocó que un grupo de personas interesadas establecieran un fondo para pagar la fianza de las acusadas.



Mientras éstas se encuentran por el momento en libertad provisional, el juicio fue pospuesto hasta el 20 de febrero de 2020 para que las autoridades pudieran hacer una investigación más profunda. Entretanto, el caso de Chantelle sigue sin resolverse.