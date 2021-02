Mujer llora la muerte de su padre por COVID-19; ‘murió solo’, lamenta

Escuchar Nota

El COVID-19 sigue siendo la causa de que miles de familias pierdan a un miembro alrededor del mundo y algunos de estos casos han logrado viralizarse en redes sociales, como fue el caso de, quien tiene miles de seguidores en sus cuentas.El pasado 26 de enero, a través de suse atrevió a relatar la experiencia que ella y su familia sufrieron a causa del coronavirus, enfermedad queNo hay camas, no hay hospitales,y, a pesar de que mi papá sí pudo entrar a una cama, solo había doss, porque los médicos del área están enfermos.murió porque su cuerpo ya no lo resistió. Lo que sí me duele muchoy como familia no nos hemos podido abrazar“, dijo Ortíz con voz entrecortada y lágrimas en su rostro.Sin embargo, lasy su familia no han terminado, pues ellay su hermano podría estar infectado ya que estuvo en contacto con su padre. Por estas razones, sureveló la mujer.En el mismo video, Ortíz aseguró que,en México, amigos lapara salir a comer o un fin de semana.“De verdad, no se relajen yCuídense, porque vivir este duelo en soledad está cabrón”, dijo la mujer, quien ha recibido múltiples muestras de apoyo en los comentarios de su video.