Mujer mantuvo el cuerpo de su esposo en el congelador porque temía robaran su cerebro

"Seguía mencionando que el cuerpo de Paul estaba siendo utilizado para investigación, dijo un informe policial.

"Watters dijo que Barton apenas podía caminar, que no podía hablar y que solo podía responder sí y no preguntas con la cabeza, dijo el informe.

Una mujer que mantuvo elen su habitación durante casi un año había negado el tratamiento médico del hombre con enfermedad terminal después de temer que un médico le llevara el cerebro a investigar, dijeron las autoridades., de 67 años, le dijo a la policía que su esposo, Paul Barton, padecía la enfermedad de Lou Gehrig, una enfermedad progresiva del sistema nervioso también conocida como ELA, dijo el capitán de policía Nick Jiménez.“Ella dijo que no querían que su cuerpo fuera abierto. Barbara dijo que debido a que se negaron a dar su consentimiento para la investigación, estaban teniendo dificultades para encontrar un médico que los ayudara ".La policía y los profesionales médicos habían hecho varios intentos de controlar a Barton antes de su muerte, pero Watters no los permitió entrar a su casa.Durante una visita, ella llevó a Barton a la puerta para que la policía pudiera verlo, según el informe. Un oficial dijo que Barton, pero parecía estar respirando por sí solo y no tenía grandes hematomas para sugerir un asalto.Durante una visita posterior, Barton dijo que no estaba interesado en buscar tratamiento en un hospital de Kansas pero que quería ver a un médico. Watters también dijo que le gustaría que Barton visitara a un médico, pero que estaba preocupada.La policía descubrió el cuerpo dea principios de este mes después de recibir una propina mientras investigaba un caso de incendio provocado no relacionado cerca de la casa de Watters.Un testigo no identificado, cuya relación con la pareja no ha sido liberada, le dijo a la policía que Barton murió el 30 de diciembre de 2018 y que desde entonces había estado en el congelador, según una declaración jurada.Más tarde, una autopsia concluyó que no había signos de juego sucio, dijo la policía. Watters, que tiene "trastornos mentales" no especificados, ahora enfrenta hasta cuatro años de prisión por el cargo de abandono de un cadáver, según los registros obtenidos por The Associated Press.Fue liberada el jueves bajo arresto domiciliario. Brandon West, un vecino, le dijo a AP que la pareja se mantuvo reservada y que Watters siempre "parecía normal" cuando hablaba con ella.