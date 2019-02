Mujer mata a sus tres hijas en el bosque y se suicida

Aubrianne Moore, una mujer de 28 años, falsificó una nota médica para que sus tres hijas de dos, seis y ocho años no asistieran al colegio y pudiese matarlas.La madre condujo a las niñas hasta unos bosques situados detrás de la casa de sus bisabuelos en Kent, Michigan, y las mató con un rifle de caza, según fuentes del diario Daily Mail.Después, metió los cuerpos de las niñas en el maletero, y se trasladó hasta la casa de su novio y se suicidó en el interior del coche. El novio y padre de la hija más joven encontró la escena una hora y media más tarde, informo 20minutos "No sabíamos lo que estaba pasando por su cabeza, no dejó ninguna nota de suicidio", informó la policía encargada del caso, Michelle LaJoye-Young. Los investigadores creen que Moore cometió el triple asesinato y su suicidio porque sufría una enfermedad mental."Aubrianne mantiene a sus hijas en casa porque cree que la televisión le ha dicho que el autobús escolar en el que se trasladaban sufriría un accidente", apuntó un trabajador social en un informe en el que se solicitaba la internación de la asesina en un hospital mental, que ya había sido diagnosticada de psicosis y esquizofrenia.El trabajador social había recomendado que la madre fuera ingresada en un centro de salud mental.La Sheriff del condado de Kent, Michelle LaJoye-Young, dijo: "He estado con el departamento del Sheriff durante 29 años."Este es uno de los casos más difíciles que he escuchado. Este es un caso muy difícil."Nuestros investigadores lo están sintiendo. Es desgarrador que algo como esto haya sucedido en nuestra comunidad".El sheriff dijo que es posible que Moore creyera que estaba "protegiendo a los niños de algo".En septiembre, una trabajadora social advirtió que Moore se estaba comportando de manera errática, manteniendo a sus hijas en casa desde la escuela.La familia ha iniciado una campaña para obtener dinero y cubrir los gastos de los entierros y fines legales.