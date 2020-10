Mujer muere de cáncer sin haber conseguido una cita médica en 3 meses

Qué fuerte es verte en la página de un periódico hermana. No sé cuantas noticias más harán falta para que la @jcyl enmende el error de las consultas telefónicas. A los que abusan de ellas solo les puedo decir qué pena. Nadie os impide iros a casa. @Salud_JCYL pic.twitter.com/SSw4WWQUIw

Mi hermana Sonia no tuvo una cita presencial en 3 meses. No fue explorada en 3 meses. Ni una analítica en 3 meses. Su enorme deterioro físico (perdió hasta 7 kilos) no se podía ver por teléfono. Las citas telefónicas son una vergüenza y quienes abusan de ellas deben irse a casa.