Mujer muere decapitada por ascensor tras quedar atrapada

Una mujer de 48 años, de Uttar Pradesh, India, murió decapitada en extrañas circunstancias mientras abordaba un ascensor. El hecho ocurrió el último lunes en el edificio de una fábrica de plásticos en la ciudad de Vadodara.Según The Indian Express, la cabeza cortada de Sushila Vishwakarma fue encontrada en la planta baja, pero su cuerpo estaba en el tercer piso.El ascensor, que no tiene techo, es usado sobre todo para transportar mercancías, informó la policía de Bapod.“Estamos especulando que ella estaba usando su teléfono y, distraídamente, trató de sacar la cabeza fuera del ascensor, que comenzó a subir. Así que su cuerpo fue arrastrado hasta el último piso y la cabeza fue cortada”, afirmó el oficial de investigación MN Saporiya a The Indian Express.Otra hipótesis de la policía es que sus auriculares pudieron haberse enredado en las rejillas plegables del elevador al momento en que este despegaba.Gracias a la ayuda de los oficiales de bomberos, el cuerpo de la mujer decapitada fue recuperado y entregado a la familia después de la autopsia.El caso fue registrado como muerte accidental en la estación de policía de Bapod.Por el momento, están tratando de averiguar si el ascensor estaba defectuoso, informó el inspector de Bapod TR Bamaniya.Según datos del 2017, India es el país con menos ascensores por persona (0,2), por lo que accidentes de este tipo son poco comunes en el país asiático.El país que lidera este ranking es Italia, con 14,2 ascensores por habitante.