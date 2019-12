Mujer muere tras esperar 6 horas una ambulancia sobre el pavimento congelado

Reino Unido.- Una mujer perdió al vida congelada, luego de sufrir un accidente la bajar de su automóvil que le dejó roto el pie, impidiendo su movilización, esperó por más de 6 horas una ambulancia que nunca llegó.



Los hechos ocurrieron en Gales, Reino Unido, cuando la mujer identificada como Dona Gilby, llegó de visitar a unos familiares, sin embargo, al bajar del automóvil sufrió una caída, lo que provocó que se le rompiera el pie.



La mujer quedó tendida sobre el pavimento congelado, mientras sus familiares llamaron a los servicios de emergencia para solicitar ayuda pues tenía miedo de moverla.



Los familiares llamaron durante decenas de veces, pues el servicio no llegaba y la mujer seguía sobre el pavimento congelado.



La mujer estuvo durante seis horas sobre el pavimento congelado en la espera de la ambulancia para acudir al hospital más cercano, en tanto, sus familiares la cubrieron del frío con mantas.



Sin embargo, el cuerpo de la mujer no pudo esperar más tiempo y perdió la vida sobre el pavimento congelado.



Familiares de la mujer llamaron de nuevo al servicio de ambulancias, pues la situación empeoró, sin embargo, la respuesta fue estaban atendieron a gran número de llamadas.



Cuando finalmente la ambulancia llegó al lugar de los hechos, la mujer de 47 años de edad, ya había perdido la vida a causa de un paro cardíaco.



Tras darse a conocer los hechos, el Servicio de Ambulancia de Gales emitió un comunicado en el cual se disculpó por la lenta respuesta de sus unidades. En tanto, autoridades se encuentra realizaron las investigaciones del fallecimiento de la mujer.



OTRO CASO SIMILAR



Aitor García Ruiz de 23 años de edad, perdió la vida en enero de 2018 luego de haber realizado varias llamadas desesperadas pidiendo auxilio al número de emergencias.



Según detallaron las autoridades, el joven estaba padeciendo un tromboembolismo pulmonar que le causaba dificultades para respirar, pero el médico que atendió la llamada del joven, decidía si la llamada requería el envío de una ambulancia, pero decidió que no, pues consideró que lo que le pasaba al joven no era de gravedad.