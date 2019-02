Mujer paseaba a su perro y muere atrapada en derrumbe

Las operaciones para recuperar el cuerpo de una mujer que quedó atrapada la tarde del viernes tras deslizamiento de tierra en Fort Funston, en San Francisco, sufrieron grandes inconvenientes el sábado debido a la marea alta.El Servicio de Parques Nacionales señaló que el operativo debió ser suspendido a mitad del día, pero aseguró que se reiniciará tan pronto baje la marea.A eso de las 15:00 horas del viernes, testigos reportaron que dos mujeres paseando a un perro quedaron atrapadas luego que se produjera un deslizamiento de tierras en el acantilado que rodea parte de la playa.Más de 60 oficiales del Departamento de Bomberos de San Francisco y 20 del Servicio de Parques Nacionales acudieron al lugar y lograron rescatar a una de las mujeres.La víctima fue llevada a un hospital cercano con heridas menores, agregaron las autoridades.Luego de varias horas de búsqueda, la segunda mujer no pudo ser localizada el mismo viernes. Tras escuchar los testimonios de unos testigos, los oficiales creen que esta mujer murió en el incidente y anunciaron que el operativo ahora era un esfuerzo para recuperar el cuerpo."Los equipos hicieron un valiente intento de salvar la vida de esta joven. Me duele, es difícil", dijo la Jefa del Departamento de Bomberos de San Francsico, Joanne Hayes-White. "Nos entrenamos para salvar vidas y algo como esto hoy es difícil para nosotros".El sábado, las autoridades querían continuar la búsqueda el sábado pero desafortunadamente, la marea alta peinó la base del acantilado y modificó el lugar donde la mujer fue vista por última vez.Se desconoce si su cuerpo sigue enterrado o se fue llevado por las corrientes.Los nombres de las dos mujeres no ha sido divulgado por las autoridades. El perro fue rescatado y está siendo cuidado por el Servicio de Control Animal de San Francisco.