Mujer perdió una oreja por su adición a las camas de bronceado

“Nadie debería vivir con lo que yo estoy viviendo. Y todo, por un bronceado”., una mujer de 44 años de Bolton, una ciudad en el noroeste de Reino Unido, no tiene más que palabras de arrepentimiento porDespués de, Smith desarrolló un melanoma en la oreja, que debió que ser amputada para evitar que el cáncer siguiera expandiéndose por su cuerpo.“Me siento muy culpable con mi marido y mis hijos, porque es algo que me hice a mí misma”, le dice a laSmith fue operada en 2015 dos veces., explica.Tras la operación quedó sorda del lado izquierdo y esto también le ha traído problemas de equilibrio.Smith reconoce queera, para ella, una obsesión.Smith notó primero un punto rojo en la oreja en 2010.Según recuerda, su médico no le prestó demasiada atención hasta que, finalmente en 2015, tras una serie de consultas,Si bien los análisis más recientes muestran que se ha recuperado,, que puede propagarse por otros órganos del cuerpo.Se forma en las células que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel.Según explica en su página el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), el signo más común de melanoma es laEste puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo, pero las áreas más comunes son en las piernas para la mujer y en la espalda para los hombres.En la mayoría de los casos los melanomas tienen una forma irregular y más de un color. El lunar también puede ser más grande de lo normal y, en ocasiones, pica o sangra.La Clínica Mayo explica que no se conoce la causa exacta que da origen a los melanomas, pero “la(UV) de la luz solar o de las lámparas y de las camas solares aumenta el riesgo de padecer melanoma”.El NHS también destaca los riesgos de usar camas solares.Además, “que el sol tropical del mediodía”.Los riesgos, añade, son mayores para las personas jóvenes.La evidencia demuestra que,, dice el NHS.Las quemaduras solares durante la infancia también incrementan este riesgo.El organismo gubernamental Health and Safety Excecutive (HSE) de Reino Unido advierte que la exposición a la radiación UV de los equipos para broncearse como las camas solares son potencialmente dañinos para la gente que tiene piel blanca o sensible, aquellos que han sufrido quemaduras del sol en la infancia, gente con muchas pecas o pelo pelirrojo, con muchos lunares, que esté tomando medicamentos o cremas que sensibilizan la piel a la luz solar, o a quienes tengan en su familia casos de cáncer de piel.