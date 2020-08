Mujer pide desesperadamente la eutanasia para su hijo de 22 años con parálisis cerebral

Escuchar Nota

"Adrián nació así, con parálisis cerebral y crisis convulsivas. Fuimos a Buenos Aires, estuvo en el Hospital Garrahan, lo medicaron bien, pero no se pudo hacer nada y no hay ninguna esperanza de mejora, así que pedimos terminar con su sufrimiento y que descanse", explicó Briñócoli en una entrevista con el canal 12 de Misiones.

"El no se puede valer por sí mismo, tenemos que cambiarle los pañales, higienizarlo, darle de comer, nadie puede venir a casa y tampoco lo podemos sacar", señaló la madre. Además, contó que Adrián se está autolesionando "todo el tiempo".

"Yo ya no se si tengo vida por delante, pero también nosotros estamos cansados y además, ¿quién se va a hacer cargo de el cuando no estemos?", se preguntó.

Una, quien padece parálisis cerebral y convulsiones recurrentes, informa La Nación La madredel barrio de Candelaria, en las afueras de Posadas, donde desde hace 22 años no hace otra cosa que cuidar de su hijo.Lo que solicita Briñócoli para su hijo se conoce como, que consiste en provocar la muerte del paciente y no está permitida en la Argentina.Los padres de Adrián. La mujer tampoco ocultó que está agotada y desesperada de los cuidados permanentes que acarrean estar al lado de una persona con total dependencia desde hace 22 años, sin ninguna esperanza de mejora. "Los médicos nos dicen siempre lo mismo: no se puede hacer nada", señaló.