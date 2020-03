Mujer pierde a su bebé a los 8 meses de gestación y la encarcelan por aborto

Escuchar Nota

El Salvador.- Una mujer salvadoreña quedó embarazada y al inicio no podía decidirse si tener a su bebé o no, sin embargo, a los 8 meses de gestación, ocurrió algo que no esperaba.



Su bebé murió dentro de su vientre y tuvo que dar a luz en una zona rural.



Este hecho, que fue en contra de su voluntad, le cambió la vida para siempre, pues fue acusada de homicidio agraviado tras la espontánea muerte.



Cinthia “N” declaró que tenía conocimiento de que estaba embarazada y fue en su casa que comenzó a sentir dolores, pues el bebé se asfixió con el cordón umbilical y desafortunadamente nació muerto.



Fue una vecina quien la ayudo a parir y posteriormente la llevó a un bde la localidad, donde, según dijo, fue tratada mal por doctores y enfermeras, quienes hacían comentarios de que había sido ella quien mató a su bebé.



La mujer tuvo que ser sometida a un legrado, hecho por lo que terminó muy agotada.



En cuanto se despertó, se dio cuenta de que estaba esposada a la camilla donde descansaba y un policía le dijo que estaba detenida por aborto y fue trasladada directamente a la cárcel.



