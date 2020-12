Mujer que pedía quimioterapias a AMLO se disculpa por golpe a integrante de ayudantía

Escuchar Nota

“En el Hospital General no hay parches ni agujas, no es nuevo ni reciente de estos días, llevo un año batallando con esto. Personas cercanas a mi han muerto por falta de medicamentos oncológicos."

“Una disculpa sincera a todos. No sabía quien me estaba tocando, entonces, al ver que traían como trapo a la mujer reaccioné, pero estoy consiente que no deben ser así las cosas”, mencionó Iranís García.

#Estados: La mujer argumentó que intentaba abordar al mandatario para informarle que han permanecido 759 días sin el apoyo de la Federación para tratar a personas enfermas con cáncer. https://t.co/XvvnKbhRnW — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) November 30, 2020

La mujer que se acercó a la camioneta del Presidentepara pedirleafirmó que el titular del Ejecutivo la escuchó, pero no bajó la ventanilla.En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula , la mujer, identificada como, “por ello me acerqué a la ventana, pero”.Dicho acercamiento -aseveró- se da porque. “Ya no tenemos quimioterapias, nos estamos muriendo”, destacó Iraís.Además, detalló que López Obrador, pero “le digo que a mi no me interesa hablar con él, porque yo quería hablar con él. Ya no supe quien era el muchacho con el que me mandó”.Cabe mencionar que Iraís García se acercó hace un mes con el gobernadorpara que firmara y se comprometiera a que habría medicamentos oncológicos,En lo que respecta a la- cuya acción se observa en el video-