Mujer roba carriola pero olvida a su hijo en la tienda

Ciudad de México.- Hay mujeres que no nacieron para ser madres, sin embargo, no les queda de otra más que improvisar en el camino e intentar dar lo mejor de sí.



Desafortunadamente hay casos donde de plano los hijos no les interesan ni lo más mínimo y quedan en segundo plano, prefiriendo incluso cosas materiales, como el ejemplo que te contaremos a continuación.



En Estados Unidos, las cámaras de vigilancia de una tienda captaron el momento en que una mujer roba una carriola y se marcha. Lo curioso del caso, es que olvida a su hijo -con quien había entrado minutos antes- dentro del local.



De acuerdo con información de CBS Local, el incidente ocurrió el pasado 16 de agosto en la ciudad de Middletown (Nueva Jersey). Tres mujeres y sus hijos entraron a la tienda, y mientras dos de ellas distraían al vendedor, la tercera hacía como que revisaba un cochecito plegable, que finalmente se lleva consigo.



Poco después las cómplices y sus hijos también abandonaron el lugar, sin embargo, tras unos minutos la mujer que robó la carreola volvió a la tienda para recoger a su hijo. Este error ha ayudado a la Policía a rastrear a dos de las implicadas en este delito.



“Me quedé consternado por el hecho de que alguien hubiera dejado a su hijo en una tienda por preocuparse más por robar un cochecito", dijo el gerente de la tienda Bambi Baby.



En la cuenta de Facebook de ese local, el hurto fue descrito de "irreal".



El propietario de la tienda, Enelio Ortega, indicó que las dos mujeres identificadas por la Policía– acusadas de robo y conspiración– son de nacionalidad británica y que la carriola robada tenía un valor de 300 dólares.