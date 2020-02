Mujer sale de la universidad y se encuentra con desagradable sorpresa

Escuchar Nota

‘Iba saliendo de la universidad y me encuentro con esta nota y los vidrios todos manchados (no sé si en realidad son espermas u otra cosa) quizás para la persona que lo hizo fue una “broma”, pero para mí no’, es parte de lo que se lee en la publicación.

Además, agregó: ‘En realidad me asusta esta acción y no sé cómo sentirme, no tengo ni la menor idea de quién fue o si es alguien que conozco, pero si alguien sabe de esto le agradecería mucho que me dijera...’

A través de su cuenta de Facebook, una usuaria dio a conocer la experiencia que vivió luego de salir de la universidad.Hasta el momento, la publicación ya supera las 8 mil reacciones y ha sido compartida por más de 4 mil usuarios, quienes se han mostrado indignados con dicho acto.. Pide ayuda, difunde, hablalo con tu familia, no te calles, no salgas sola, cuídate’, ‘Si esa cosa es real, podrían sacarle ADN’, ‘Denuncia, más vale prevenir y mantenerte a salvo’, son sólo algunos de los comentarios que recibió la joven.Cabe señalar que la usuaria no especifica dónde tuvo lugar la escena.