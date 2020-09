Mujer saltillense vive un viacrucis por falta de medicamento

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está afectando a pacientes que luchan contra el cáncer, tal es el caso de María de Jesús López Martínez de 62 años, quién no ha recibido tres de sus dosis durante agosto y septiembre.



“Ella requiere de unas quimioterapias porque tiene cáncer de mama, pero nada más les han puesto dos quimioterapias completas. Ahora en agosto, le tocaba para el día 10 y no hubo, para el 27 le tocaba la otra, solo le pusieron la mitad, porque no llegó el tratamiento y para el día 7 de septiembre le tocaba la próxima y tampoco hay”, detalló Dora Elia Olvera.



Ante esta situación, su nuera solicita ayuda, pues debido a los altos costos de este tratamiento, no pueden costearlo por fuera y su única opción es que se los apliquen en el IMSS.



“Nos dijo el médico que podíamos comprárselos, pero si nada más la quimioterapia que es una roja que ella requiere de unos 150 ml. Cada 50 ml cuesta mil 750 y entonces no podemos costeársela”, agregó.







Peregrinar



A María de Jesús le diagnosticaron la enfermedad en el mes de julio, y debido a la etapa en que se encuentra, le programaron las quimioterapias cada 15 días, un tratamiento que se ha interrumpido, afectándola anímica y físicamente.



“Ella se entristece, llora porque siente que no va a librarla. Ahorita ya le duele todo, se queja de que trae inflamado y sí está mal”, dijo.



Aunado a esto, la preocupación de sus familiares aumentó, pues le dijeron que ya no se lo pondrán las quimioterapias que no le aplicaron, pues las fechas prescribieron.



Dora asegura que su suegra no es la única paciente afectada, pues cada vuelta que se dan a la clínica para revisar si llegó el tratamiento, otras familias siguen peregrinando, y la única respuesta que obtienen de los encargados es que el laboratorio que les surte les ha quedado mal.



Por ello, piden la intervención de la delegación del IMSS para que las canalicen a una clínica donde María de Jesús pueda seguir con el tratamiento y pueda vencer su enfermedad.