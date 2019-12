Mujer se avienta de edificio y cae sobre hombre que iba pasando

David amortiguó la caída de una mujer que se encontraba en la azotea de la tienda departamental Sears ubicada en la 3 poniente y 16 de septiembre tras caer al vacío @diarioelpopular #Puebla pic.twitter.com/kk6INr8yNV — Alejandro Camacho (@alecafierro) December 5, 2019

Una mujer se aventó este jueves desde el edificio deen el centro deen lo que, al parecer, fue un intento deLa mujer, quien al parecer tiene 30 años, fue reportada como grave, pues cayó de una altura de 20 metros.Voy pasando y se me vino encima la persona. Gracias a Dios me revisaron: no pasó a mayores. Sólo fue el rozón. Me cayó de golpe. Fue una dama. Creo que está viva: se la llevaron”, dijo el hombre, identificado como David, quien ‘amortiguó’ la caída de la mujer.Los hechos ocurrieron en la tienda departamental Sears del Centro de Puebla, ubicada en la calle 3 Oriente: ahí llegaron los servicios de emergencia a atender a la mujer. De acuerdo con El Sol de Puebla, la víctima se llama María de los Ángeles y es presunta empleada del lugar.La mujer fue reportada como grave, con un severo traumatismo craneoencefálico.