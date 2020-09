Mujer se corta la mano para cobrar cuantioso seguro

Escuchar Nota

De 22-jarige Julija Adlesic moet twee jaar de cel in nadat ze haar eigen hand met een cirkelzaag eraf hakte. Ze wordt verdacht van verzekeringsfraude.https://t.co/B8Z8zWCMrR — Laura (@Chapiro) September 11, 2020

Un tribunal de Eslovenia halló este viernes culpable a una pareja de intentar cometer fraude en contra de varias aseguradoras. Según recogen medios locales, la mujer se habría amputado una mano con el fin de cobrar cuantiosas indemnizaciones.De acuerdo con la sentencia ahora dictada, a principios del 2019 Sebastien Abramov habría instigado a Julija Adlesic, una joven de 22 años, a cortarse intencionalmente una mano para cobrar alrededor de 1,4 millones de dólares en indemnizaciones de cinco pólizas contratadas con diferentes agencias aseguradoras.Durante el juicio,Por su parte, la fiscalía presentó como pruebas los testimonios del personal médico que la atendió, quienes aseguraron que la mujer hizo todo lo posible por perder la mano después que le fuera reimplantada con éxito.Del mismo modo, las compañías aseguradoras denunciaron ciertas irregularidades en el cobro de las pólizas, todo lo cual, aunado al informe del perito forense, llevó al tribunal a determinar que no se trató de un accidente, sino que Adlesic se había cortado la mano de forma deliberada.También Gorazd Colaric, padre de Abramov, fue hallado culpable como cómplice en la comisión del delito, por lo que fue condenado a un año de libertad condicional., pues consideran que sus clientes no recibieron un trato justo y sostienen que durante la audiencia no se presentaron todas las pruebas propuestas por la defensa.Según los medios eslovenos, en julio del año pasado se había abierto una investigación judicial en contra de Abramov para esclarecer la muerte en 2015 de su exnovia, quien perdió la vida víctima de un disparo que, afirma el acusado, se produjo mientras él limpiaba un rifle.