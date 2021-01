Mujer se niega a abortar para recibir quimioterapias pese a padecer cáncer

Escuchar Nota

una mujerdecidió continuar con su embarazo pese a que en el proceso fue, ahora su pronóstico de vida apenas alcanza los dos años. Esta es la historia.Madre de tres hijos y en espera del cuarto, Milner decidióa su su hijo, esto después de ser diagnosticada con una forma agresiva de cáncer en elAunque los médicos le recomendaron a Sarah que interrumpiera su embarazo, la mujer decidió continuar con el proceso de gestación hasta quemismo que nació saludable.“Debido a la naturaleza agresiva del cáncer, los médicosSin embargo, realmente no quería hacer eso,, aseguró Milner.Tras el alumbramiento, Sarah se sometióde ganglios linfáticos, esto para tratar de combatir el cáncer y, en primera instancia, parecía que la decisión había sido la correcta, pues pudo tener a su bebé y atacar su enfermedad.“Después de dar a luz me dijeron que eran buenas noticias, que habían extirpado la mayor parte del cáncer y tenía muchas posibilidades de que me dieran el visto bueno […] Pensé quey que todo iba a salir bien”, reconoció Milner.Sin embargo, cualquier pronóstico positivo terminó el pasado mes de noviembre después de que la mujer recibiera los resultados dese encontró otro bulto en el canal linfático y el cáncer se había extendido por más partes de su cuerpo.“No podía creer lo que me estaban diciendo. Mi mundo se vino abajo por completoque estaba tomando, pero simplemente no era lo que esperaba ver”, reconoció Sarah.Tras el diagnóstico, Milner se ha sometido a quimioterapias, aunqueReconoce que “como mi cáncer es muy agresivo, es probable que sea menos”.Pese a lo complicado que han sido las noticias recientes,y su pareja motivos para sonreír e incluso en diciembre pasado ella y James recibieron una licencia especial para poder casarse.fue una de las cosas más importantes para mí”, reconoció Milner, quien también asegura que buscará dejarle cosas especiales a sus hijos (Lily, Grace, Bobbie y Louis) antes de fallecer, como tarjetas de cumpleaños o para otras ocasiones como bodas.